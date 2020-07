Merkel: in negoziato per Recovery Plan dobbiamo “costruire ponti” (Di lunedì 13 luglio 2020) Il negoziato per il Recovery Plan e per il Next Generation Eu, così importante per il futuro dell'Europa, sarà basato sulla capacità di "costruire ponti". L'ha affermato più volte oggi la cancelliera tedesca Angela Merkel, in una conferenza stampa congiunta con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nella quale ha dato sostegno alla proposta negoziale del presidente del Consiglio europeo Charles Michel e ha auspicato che l'ammontare del piano "non venga ridimensionato"."Non so se raggiungeremo un accordo o meno, a prescindere dalle quote. Non è ancora certo, il percorso da fare è ancora lungo. Quello che vorrei però sottolineare è che quello che noi abbiamo previsto come fondo di ripresa, che sia qualcosa di poderoso, che non sia troppo ridimensionato, ... Leggi su ilfogliettone

