Merkel-Conte, tanti complimenti ma pochi fatti: "Lontano ok al Recovery fund" (Di lunedì 13 luglio 2020) "Gli italiani hanno mostrato una straordinaria disciplina" spiega Angela Merkel. Ma, al tempo stesso, "è difficile che si arrivi a un via libera al Recovery fund nel Consiglio europeo del prossimo week end", Sta tutto in queste due dichiarazioni della Cancelliera l'esito del colloquio di un'ora che la Merkel ha avuto con il premier italiano Giuseppe Conte in Germania. «Abbiamo un piano finanziario e dobbiamo portarlo avanti assieme, dobbiamo trovare un accordo sul Recovery fund», su cui «c'è l'idea di base della commissione, credo che sia un'idea buona», e «penso che arriveremo ad un opinione comune» tra i leader europei, ha detto la Cancelliera. Conte, invece, ha sottolineato ... Leggi su iltempo

