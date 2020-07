Merkel: «Ancora divergenze, ma penso che avremo un accordo sul Recovery Fund» Diretta (Di lunedì 13 luglio 2020) Un'ora di colloquio: tanto è durato il vertice Conte-Merkel. Si è appena concluso l'incontro tra il premier Giuseppe Conte e la cancelliera tedesca Angela Merkel nel... Leggi su ilmessaggero

"E' un negoziato molto difficile, ho sempre sottolineato le difficoltà ma ho cercato in modo ambizioso di rappresentare il comune obiettivo di una risposta Ue rapida, solida, forte e coordinata ". Lo ...Giuseppe Conte ha incontrato la cancelliera tedesca Angela Merkel nel castello di Meseberg, in Germania. Il vertice si è svolto in vista del Consiglio europeo in cui i leader europei dovranno discuter ...