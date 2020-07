Merkel a Conte: dall’Italia straordinaria disciplina durante la pandemia (Di lunedì 13 luglio 2020) Il capo del governo italiano cerca nella Cancelliera una sponda, nella convinzione che quest’ultima, alla guida della presidenza di turno del Consiglio Ue, lo possa aiutare a superare le perplessità dei paesi frugali (Austria, Svezia, Danimarca e Paesi Bassi) e dell'Est e a chiudere un accordo su un Recovery fund da 750 miliardi. Se ciò accadesse, l'Italia porterebbe a casa 172 miliardi tra risorse a fondo perduto e prestiti Leggi su ilsole24ore

"E' un negoziato molto difficile, ho sempre sottolineato le difficoltà ma ho cercato in modo ambizioso di rappresentare il comune obiettivo di una risposta Ue rapida, solida, forte e coordinata ". Lo ...L'ha affermato oggi la cancelliera tedesca Angela Merkel in una conferenza stampa congiunta con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. "L'Italia ha fatto grandi sacrifici", in una pandemia ...