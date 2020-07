Mercato Juventus, dalla Spagna: nuova idea per l’attacco (Di lunedì 13 luglio 2020) Mercato Juventus – La Juventus cerca di puntellare il reparto in vista della prossima stagione. I bianconeri adesso guardano anche in Spagna, dove sarebbe stato adocchiato un nuovo profilo per rinforzare il reparto offensivo. La stampa iberica è sicura: Paratici sfida il top club italiano per l’attaccante, il guanto di sfida sembrerebbe essere stato lanciato. Mercato Juve: idea Jovic per la prossima stagione Secondo le ultime indiscrezioni riportate da “Ok Diario” la Juventus sfiderebbe il Milan per Jovic del Real Madrid. Il centravanti, al momento ai ferri corti con i blancos, sarebbe l’ultima idea in casa Juve per l’attacco. Leggi anche: Juventus, dopo Marotta altro addio in dirigenza: tutto ... Leggi su juvedipendenza

tuttosport : #Juve-#Atalanta sul mercato: #Perin-#Zapata, linea calda ?? ?? - DiMarzio : La forza tranquilla del suo allenatore, la mentalità di Ibra, il mercato di Maldini. Il #Milan post lockdown è una… - BearBull89 : @gumas75 Agnelli lo sapeva che il FFP era una buffonata che serviva come scusa ai Pallotta o Tohir di turno per no… - MagicoMagicoEmi : RT @passione_inter: TS - Tra #Milik e la #Juventus spunta #Dzeko: dipende tutto dalla cessione di #Higuain - - passione_inter : TS - Tra #Milik e la #Juventus spunta #Dzeko: dipende tutto dalla cessione di #Higuain - -