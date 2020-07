Mercato Juventus, dalla Francia sicuri: Paratici chiude per il difensore (Di lunedì 13 luglio 2020) Mercato Juventus – La Juventus cerca di puntellare il reparto in vista della prossima stagione. I bianconeri guardano anche in Francia dove ormai Paratici sembrerebbe aver chiuso le trattative per un difensore. La stampa transalpina è sicura: il giocatore avrebbe già firmato il contratto con la Juve, si attende solo l’annuncio. Mercato Juve: Paratici chiude per un difensore Secondo le ultime indiscrezioni riportate da “L’Equipe” la Juventus si sarebbe aggiudicata il difensore centrale classe 2003 Nzouango dell’Amiens. Il baby-stopper avrebbe già messo la firma sul nuovo contratto. Leggi anche: Pistocchi, il giornalista: ... Leggi su juvedipendenza

