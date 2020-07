Meloni visita il cantiere del ponte: «Autostrade? Noi siamo per la revoca della concessione» (Di lunedì 13 luglio 2020) Sul tema Autostrade e concessioni la leader di FdI è per la «revoca», una posizione più radicale rispetto ad altre forze dell’opposizione. Toti: «Su questo non mi esprimo, però il governo non ha un piano» Leggi su ilsecoloxix

andrea61990928 : RT @FrancescoLollo1: ??Oggi insieme a una delegazione di Fratelli d’Italia guidata da Giorgia Meloni in visita al cantiere del nuovo Ponte d… - rep_genova : Meloni a Genova in visita al nuovo ponte: 'Sono per la revoca della concessione' [aggiornamento delle 12:50] - Elisabe94838092 : RT @FrancescoLollo1: ??Oggi insieme a una delegazione di Fratelli d’Italia guidata da Giorgia Meloni in visita al cantiere del nuovo Ponte d… - David67353720 : RT @FrancescoLollo1: ??Oggi insieme a una delegazione di Fratelli d’Italia guidata da Giorgia Meloni in visita al cantiere del nuovo Ponte d… - LCiocchetti : RT @FrancescoLollo1: ??Oggi insieme a una delegazione di Fratelli d’Italia guidata da Giorgia Meloni in visita al cantiere del nuovo Ponte d… -