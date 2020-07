Mediaset taglia Pierluigi Pardo: escluso da tutto (o quasi) (Di lunedì 13 luglio 2020) Mediaset e Pierluigi Pardo, c’è un nuovo accordo: ancora insieme, ma non più come prima: per il noto giornalista impegno ridimensionato Mediaset taglia Pierluigi Pardo che viene escluso quasi da tutto. Per la nuova stagione l’azienda e il giornalista staranno ancora insieme, ma nulla sarà più come prima. C’è un nuovo accordo tra l’azienda di Cologno Monzese e il noto giornalista che prevede impegni molto diversi da quelli degli ultimi anni, Se Tiki Taka era diventato sinonimo di Pardo, programma condotto da lui ormai da qualche anno, questa associazione non ci sarà. Con il contratto scaduto a maggio scorso, in quello ... Leggi su bloglive

per il noto giornalista impegno ridimensionato Mediaset taglia Pierluigi Pardo che viene escluso quasi da tutto. Per la nuova stagione l’azienda e il giornalista staranno ancora insieme, ma nulla sarà ...

