Max Payne il film in onda stasera martedì 14 luglio su Rai 4 (Di martedì 14 luglio 2020) Max Payne il film d’azione stasera martedì 14 luglio su Rai 4. Trama e trailer Max Payne è il titolo scelto per la prima serata di Rai 4 di martedì 14 luglio per regalare allo spettatore un film ad alto carico d’adrenalina con un personaggio dei videogame molto amato. Mark Wahlberg è il poliziotto dal tragico passato protagonista del film diretto da John Moore, prodotto da Dune Entertainment e portato in Italia da 20th Fox. Max Payne del 2008 ha incassato in Italia 1,4 milioni di euro, mentre 40,7 milioni negli USA e 85,4 milioni di dollari è il dato internazionale. Max Payne la trama del film su Rai 4 Max Payne è un detective della ... Leggi su dituttounpop

