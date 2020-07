Matteo Renzi risponde a Conte: «Il populismo urla slogan, la politica propone soluzioni» (Di lunedì 13 luglio 2020) «I populisti chiedono da due anni la revoca della concessione. Facile da dire, difficile da fare. Perché se revochi senza titolo fai un regalo ai privati, ai Benetton, ai soci e apri un Contenzioso miliardario che crea incertezza, blocco cantieri, licenziamenti. Questa è la verità. A dire la verità si perdono forse punti nei sondaggi, ma si salvano le nuove generazioni da miliardi di debiti». Inizia così il post del leader di Italia Viva, Matteo Renzi, in merito alla questione Autostrade. Questione Autostrade. I populisti chiedono da due anni la revoca della concessione. Facile da dire, difficile da fare…. Posted by Matteo Renzi on Sunday, July 12, 2020 Dopo la durissima intervista del premier Giuseppe Conte a Il Fatto ... Leggi su linkiesta

