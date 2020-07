Mattarella omaggia 4 terroristi slavi. Protesta dei patrioti italiani: “Umiliazione inaccettabile” (Di lunedì 13 luglio 2020) Roma, 13 lug – Mano nella mano, in silenzio. Così stamani il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e l’omologo sloveno Borut Pahor, si sono avvicinati e poi fermati sul ciglio della foiba di Basovizza. Davanti alla corona di fiori deposta dai corazzieri in memoria di migliaia di italiani barbaramente uccisi dai partigiani titini, i due capi di Stato sono rimasti in silenzio continuando a tenersi per mano. Un gesto storico, di per sé chiaramente lodevole e altamente simbolico. Oltretutto Pahor è il primo presidente di una delle nazioni sorte dalle macerie dell’ex Jugoslavia a commemorare i martiri italiani delle Foibe. Tutto bene dunque? Non proprio. L’omaggio ai 4 terroristi antifascisti Perché oggi a Basovizza i due presidenti hanno compiuto ... Leggi su ilprimatonazionale

