Martina Franca | incidente | morto 21enne A tarda sera lungo la provinciale | non lontano da Alberobello

Di Francesco Santoro: incidente mortale lungo la provinciale 113 in territorio di Martina Franca, nella tarda serata di ieri. Il tragico episodio è avvenuto a una manciata di chilometri da Alberobello. Stefano L'Abate, 21 anni, originario di Fasano, ha perso il controllo della moto su cui viaggiava e, per cause tutte ancora da dettagliare, è uscito fuori strada. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, che hanno constatato la morte del ragazzo, e gli agenti della polizia locale di Martina Franca, i quali hanno effettuato i rilievi di rito.

