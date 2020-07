Marica Pellegrinelli e Borriello, emergono altri indizi: la situazione tra i due (Di lunedì 13 luglio 2020) Galoppa il gossip estivo: dopo il rumorosissimo triangolo targato Belen, Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi, si staglia all’orizzonte un’altra voce ‘rosa’ molto curiosa che vede protagonisti Marica Pellegrinelli, ex moglie di Eros Ramazzotti, e Marco Borriello, ex calciatore nonché playboy dalle mille avventure. Nei giorni scorsi i due sono stati pizzicati assieme dal settimanale … L'articolo Marica Pellegrinelli e Borriello, emergono altri indizi: la situazione tra i due proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

