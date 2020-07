Maria Elena Boschi e Giulio Berruti, l’ex fidanzata dell’attore vuota il sacco (Di lunedì 13 luglio 2020) Oramai non si parla d’altro (oltre alla vicenda di Belen e Stefano): la love story tra Giulio Berruti e Maria Elena Boschi che ha lasciato tutti senza parole. Anche Francesca Kirchmair, l’attrice e produttrice austriaca che ha fatto coppia fissa con l’attore romano per circa tre anni. Giulio e Maria Elena sono finiti sulle copertine dei settimanali per la loro love story. Non si nascondono più, anzi sembrano quasi cercare i paparazzi. Una storia che ha sorpreso molti e appunto anche la Kirchmair, l’attrice 24enne e produttrice austriaca. Per un periodo i due hanno convissuto pure a Los Angeles, ma la relazione è stata poi troncata lo scorso autunno. Berruti, secondo la Kirchmair, avrebbe conosciuto ... Leggi su caffeinamagazine

