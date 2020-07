Maria Chindamo news, troppi ritardi sull’uomo sospettato: ancora non si conoscono i motivi della scarcerazione (Di lunedì 13 luglio 2020) Scomparsa Maria Chindamo, un giallo che oramai va avanti da più di quattro anni. La sua famiglia è distrutta dal dolore e ancora in attesa di sapere cosa le sia accaduto. Solo sospetti finora, ma nessuna certezza. Che fine abbia fatto questa donna energica e indipendente, imprenditrice agricola e madre di famiglia, non è dato sapere. Impegnato in prima fila per chiedere verità e giustizia per lei, suo fratello Vincenzo Chindamo. Quattro anni senza Maria Chindamo: il doloroso post del fratello Vincenzo In un post su Facebook, oggi 13 luglio, l’uomo ha dato voce al suo dolore. “Mamma Pina non può più festeggiare i suoi compleanni con la sua e nostra sorridente bella Maria. Gli assassini si ricordino di questo quando ... Leggi su urbanpost

