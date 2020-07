Maradona minaccia di causa Sorrentino e Netflix per il film “E’ stata la mano di Dio” sulla Napoli anni ’80 (Di lunedì 13 luglio 2020) Diego Armando Maradona sta esplorando un’azione legale contro il regista Paolo Sorrentino e Netflix per il prossimo film del regista per il canale in streaming “E’ stata la mano di Dio”. Secondo l’avvocato del calciatore, Matias Morla, Sorrentino e Netflix avrebbero usato l’immagine del calciatore senza che l’interessato avesse mai dato il permesso di farlo. Morla si e’ rivolto a Twitter per minacciare una causa per uso senza permesso di un marchio registrato. Il titolo del film e’ un riferimento alla frase che l’ex campione argentino uso’ per descrivere il suo goal contro l’Inghilterra nella Coppa del Mondo del 1986. Annunciando il ... Leggi su ildenaro

