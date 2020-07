Maradona contro Sorrentino: “Nego l’uso della mia immagine per il film” (Di lunedì 13 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Qualche giorno fa Paolo Sorrentino ha annunciato che sarebbe tornato a Napoli per girare il suo nuovo film, dal titolo “È stata la mano di Dio”. L’intento del regista è quello di raccontare la città partenopea e di farlo chiaramente tenendo a mente uno dei suoi simboli cardine: Diego Armando Maradona. Peccato però che il Pibe De Oro abbia fatto sapere, tramite il suo legale storico Matias Morla, di non voler autorizzare l’utilizzo della propria immagine nella pellicola. “Con i nostri colleghi italiani stiamo già studiando la strategia legale per una protesta formale di fronte alla Giustizia per l’uso indebito di un marchio registrato”, ha fatto sapere Morla su Twitter. Come già spiegato dallo ... Leggi su anteprima24

RosariaMirage : @Slow_FNS @maradona_tony @Mary1Boom @Danila9631 @tennents1975 @Lucyluciana94 @gloriapoch72 @toreforzanapoli… - EmmeVaiPiano : RT @Milestemplaris: @Alex_Cavasinni Ma allora si può vincere facendo turnover e schierando tre scappati di casa al posto dei titolari? No,… - BiRaskolnikov : RT @Milestemplaris: @Alex_Cavasinni Ma allora si può vincere facendo turnover e schierando tre scappati di casa al posto dei titolari? No,… - d9davide : RT @Milestemplaris: @Alex_Cavasinni Ma allora si può vincere facendo turnover e schierando tre scappati di casa al posto dei titolari? No,… -

Ultime Notizie dalla rete : Maradona contro Maradona contro Sorrentino: "Nego l'uso della mia immagine per il film" anteprima24.it Gattuso prova a scappare, Kessie lo riprende

Il San Paolo vuoto fa meno paura, l’epoca di Maradona e Careca è solo un lontano ricordo. Ma sulla strada del Milan verso la clamorosa terza vittoria di seguito (dopo quelle contro Lazio e Juventus) ...

AMARCORD: NAPOLI-MILAN, Il Diavolo non fa (più) paura!

Napoli-Milan è una sfida carica di fascino, piena di ricordi, belli e meno belli. Bellissimi i ricordi relativi agli ultimi due anni; il 3 maggio 2015 finì 3-0 con le marcature tutte nella ripresa e d ...

Il San Paolo vuoto fa meno paura, l’epoca di Maradona e Careca è solo un lontano ricordo. Ma sulla strada del Milan verso la clamorosa terza vittoria di seguito (dopo quelle contro Lazio e Juventus) ...Napoli-Milan è una sfida carica di fascino, piena di ricordi, belli e meno belli. Bellissimi i ricordi relativi agli ultimi due anni; il 3 maggio 2015 finì 3-0 con le marcature tutte nella ripresa e d ...