Maradona contro Paolo Sorrentino: “Non usi il mio nome per il suo film” (Di lunedì 13 luglio 2020) Paolo Sorrentino torna a Napoli, la sua città. Lo fa vent’anni dopo l’esordio con “L’uomo in più” per raccontare uno dei suoi miti, Diego Armando Maradona. I dettagli ancora non sono stati svelati, ma quel che è certo è che il regista premio Oscar scriverà e dirigerà il film “È stata la mano di Dio” per Netflix e le riprese partiranno a breve proprio a Napoli. Peccato però che proprio colui che – come si deduce dal titolo – dovrebbe essere il protagonista, Maradona appunto, ne abbia preso le distanze. Tramite il suo avvocato, l’ex “Pibe de Oro,” ha fatto sapere infatti di non aver dato alcuna autorizzazione ad utilizzare la sua immagine per questo film. “Diego Maradona ... Leggi su ilfattoquotidiano

