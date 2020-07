Mara Venier furiosa, ripresa a tradimento dal marito Nicola, lei: sei un pi**a (VIDEO) (Di lunedì 13 luglio 2020) Nuovo VIDEO divertente di Nicola Carraro Ancora una volta Mara Venier e suo marito Nicola Carraro sono stati protagonisti di un siparietto davvero simpaticissimo. Un altro anno di grandi ascolti ed emozioni è terminato per la nota conduttrice televisiva e in attesa delle meritate vacanze la mattina dedica molto tempo alle pulizie di casa. Non è la prima volta che suo marito la riprende a ‘tradimento’ mentre pulisce il suo meraviglioso attico. Il VIDEO postato da Nicola Carraro qualche ora fa è davvero imperdibile. Infatti, Mara Venier è stata beccata di nascosto mentre è impegnata nelle faccende domestiche o meglio mentre utilizza la ... Leggi su kontrokultura

irenestorti1 : RT @tempoweb: Uso improprio della stampella Ecco cosa ha fatto #maravenier [GUARDA IL VIDEO] - tempoweb : Uso improprio della stampella Ecco cosa ha fatto #maravenier [GUARDA IL VIDEO] - GiorgioCurcio : @Valentina_carl @Raiofficialnews @RaiUno Avrà santi in Paradiso.. tra Costanzo e Mara Venier.. - simo_zedd : Mara Venier che sbatte i cuscini con la stampella in scusalina è arte - Alessan09248940 : @TvTalk_Rai Dalla torre butto Mara venier -