Manchester United raggiunto al 96' dal Southampton: sorpasso mancato (Di lunedì 13 luglio 2020) Manchester, Inghilterra, - Rimpianti per il Manchester United , che pareggia 2-2 con il Southampton nel 'monday night' a chiudere la 35ª giornata della Premier League . La formazione di Solskjaer,... Leggi su corrieredellosport

Il Manchester United spreca una grandissima opportunità per salire indisturbato al terzo posto in classifica e si fa raggiungere sul punteggio di 2-2 in pieno recupero da un Southampton battagliero, n ...MANCHESTER (Inghilterra) - Balzo a metà del Manchester United, che pareggia 2-2 con il Southampton nel ‘monday night’ della 35ª giornata della Premier League, agganciando il Leicester al quarto posto, ...