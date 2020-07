Manchester City, sì alle competizioni europee: il TAS ribalta la sentenza (Di lunedì 13 luglio 2020) Prima il grande spavento, ora il sospiro di sollievo. Il Manchester City torna a sorridere dopo la sentenza del TAS che rivede la pena comminata al club inglese con l’esclusione dalle competizioni europee per due anni e il pagamento di una multa di 30 milioni di euro dopo le infrazioni del Fai play finanziario. La sentenza del tribunale di Losanna ha però ribaltato tutto: Il Manchester City potrà infatti partecipare a Champions ed Europa League già a partire dalla prossima stagione e la pena è stata ridotta a 10 milioni. Un sospiro di sollievo per il club inglese che ha affidato la reazione alla sentenza in appello ad una nota: “”In attesa di leggere le ... Leggi su italiasera

SkySport : Manchester City, la decisione sulla squalifica in Champions - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? La decisione del TAS: nessuna esclusione, il Manchester City potrà pendere parte alle coppe europee - marcoconterio : ?? Sono stati tolti i due anni di squalifica dalle competizioni europee al Manchester City da parte del CAS. La squa… - Piergiulio58 : Il Manchester City batte il Fair Play finanziario: riammesso alla Champions League. ???? - Truemilanista21 : RT @VlnN94: Manchester City assolto -