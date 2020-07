Manchester City, la decisione del Cas: niente squalifica, multa di 10 milioni (Di lunedì 13 luglio 2020) Il Manchester City ha vinto la partita più importante dell'anno in tribunale: il Cas, Corte Arbitrale per lo Sport, di Losanna ha infatti accolto il ricorso del club inglese contro la squalifica di ... Leggi su gazzetta

Così andremo per un primo periodo a Dimaro, ma poi ci trasferiremo anche a Castel Di Sangro anche perchè lì ho uno stadio vero dove poter invitare il Manchester City o il Paris Saint-Germain. Sono ...LOSANNA - Pericolo scampato: in casa Manchester City si è brindato rumorosamente. Il club britannico potrà essere protagonista in Champions League anche nella prossima - e nelle successive - stagioni ...