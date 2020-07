Manchester City in Champions: selfie e sorrisi per Guardiola – FOTO (Di lunedì 13 luglio 2020) Il Manchester City resta in Champions League: selfie e sorrisi per lo staff di Pep Guardiola dopo la notizia – FOTO Il Tas di Losanna ha accolto il ricorso del Manchester City, che dovrà pagare solamente una multa ma potrà disputare regolarmente le competizioni europee per le prossime due stagioni. FOTO e sorrisi in casa Cityzens dopo aver appreso la notizia. Pep Guardiola e lo staff tecnico hanno vissuto con euforia il momento. Man City overturn two-year European ban. Another happy customer pic.twitter.com/kkqWD31fdn — Kaveh Solhekol (@SkyKaveh) July 13, 2020 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

