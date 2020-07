Manchester City, il Tas accoglie il ricorso: annullata la squalifica dalle coppe europee (Di lunedì 13 luglio 2020) Buone notizie per il Manchester City, il Tas ha accolto il ricorso del club: ritirata la squalifica di due anni dalle competizioni europee Il Tas ha accolto il ricorso del Manchester City riguardo la squalifica biennale dalle competizioni europee. L’accusa ai Citizen riguardava la violazione di alcune regole del fair play finanziario. Il Tribunale arbitrale internazionale dello sport di Losanna ha deciso di ribaltare la decisione iniziale e infliggere una multa di dieci milioni dollari al club inglese. Questo il testo della sentenza: “Il Manchester City non ha aggiustato i contratti di sponsorizzazione ma non ha collaborato con le ... Leggi su zon

SkySport : Manchester City, la decisione sulla squalifica in Champions - marcoconterio : ?? Sono stati tolti i due anni di squalifica dalle competizioni europee al Manchester City da parte del CAS. La squa… - AAlciato : +++Sentenza Tas sul Manchester City @SkySport - IInformato : - LaStampa : La società inglese era stata estromessa per violazione del fair play finanziario. -