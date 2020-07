Manchester City, il ritorno delle Coppe porta il sorriso e… un selfie di gruppo (Di lunedì 13 luglio 2020) Buone notizie per il Manchester City che pochi minuti fa ha avuto la conferma che nella prossima stagione potrà prendere parte alla Champions League. Infatti, dopo il ban di due anni che era stato inflitto alla società inglese per violazione delle norme sul Fair Play Finanziario, il Tas ha deciso di annullare tale sentenza e di "restituire" le Coppe ai Citizens.Una notizia che è stata accolta con grande calore da parte di tutto l'ambiente di Manchester. Guardiola e il suo staff compresi...Manchester City, la reazione di Guardiola e degli assistenticaption id="attachment 991255" align="alignnone" width="578" Manchester City Guardiola/captionCome mostrano le immagini condivise sui social anche da ESPN, l'ambiente ... Leggi su itasportpress

