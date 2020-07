Manchester City | accolto il ricorso al Cas | niente squalifica Champions (Di lunedì 13 luglio 2020) Novità importanti arrivano dagli organi di controllo della UEFA per quanto riguarda la questione del Manchester City e della squalifica dalla Champions League. Il divieto di due anni del Manchester City dalla Champions League è stato ribaltato in appello dalla Court of Arbitration for Sport (CAS). A febbraio, la Camera dei giudici indipendente dell’Ente per … L'articolo Manchester City accolto il ricorso al Cas niente squalifica Champions è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

