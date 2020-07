Malagrotta 2, contro la discarica un nuovo presidio permanente dei cittadini: 'Comune e Regione hanno fallito' (Di lunedì 13 luglio 2020) Una protesta contro la discarica, foto Ansa, Malagrotta 2, tecnici del Comune confermano il no alla discarica scelta dal Comune: 'Possibile solo un risanamento ambientale' 17 June 2020 Malagrotta 2, ... Leggi su romatoday

Un presidio permanente di cittadini in Valle Galeria. Tutti contro la discarica che sulla carta, e salvo sorprese, arriverà a Monte Carnevale. L'assemblea permanente è presente dallo scorso venerdì in ...Per quanto riguarda l’operato della sindaca Raggi, Cacciatore ricorda che il programma elettorale prevedeva “il 70 per cento di raccolta differenziata entro il 2021. Siamo nel 2020 e siamo al 45 per c ...