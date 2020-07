Mai più redskin, l’orgoglio nativo (Di martedì 14 luglio 2020) Gli indiani d’America sono finalmente andati in meta. Dopo anni di polemiche, petizioni, appelli della politica di parte democratica per cambiare quel soprannome ritenuto offensivo dai nativi, i Washington redskins, una delle squadre più famose della National Football League (Nfl, tre titoli nazionali), hanno deciso di cambiare. Ora sono, finalmente, redskin, ovvero pellerossa. E dopo 87 anni cambia anche il logo, che ogni giorno alla voce merchandising va a incrementare le casse della franchigia della capitale statunitense. Il nuovo nome … Continua L'articolo Mai più redskin, l’orgoglio nativo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

