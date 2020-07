Maglia Paris Saint Germain 2020/2021: ecco alcune anticipazioni – FOTO (Di lunedì 13 luglio 2020) Sono uscite le prime immagini della Maglia che userà il Paris Saint Germain per la stagione 2020/2021 – FOTO Il sito specializzato FootyHeadlines anticipa l’uscita delle nuove maglie del Psg per la stagione 2020/2021. Il nuovo kit potrebbe essere presentato il prossimo 21 luglio. La Maglia è stata realizzata per celebrare il 50° anniversario del club. E’ stata creata dall’ex presidente della società e oggi stilista Daniel Hechter. Come si evince dalle immagini la Maglia presenta uno sfondo blu scuro con una banda rossa al centro. Ai suoi lati due linee verticali bianche. Vi è anche una piccola bandiera francese nella parte posteriore bassa ... Leggi su calcionews24

La maglia è stata realizzata per celebrare il 50° anniversario ... Vi è anche una piccola bandiera francese nella parte posteriore bassa della divisa. Ai lati campeggia la frase: "Paris Saint-Germain ..."

