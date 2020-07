Mad Max Fury Road tra marketing, arte pop e black&chrome (Di lunedì 13 luglio 2020) Già uscito qualche anno fa in versione home video dopo il divorante successo di sala e i 6 Oscar tecnici, giunge per la seconda volta agli occhi del pubblico non solo con il suo titolone rimaneggiato per l’occasione Mad Max: Fury Road Black & Chrome Edition. Detto così, i profani potrebbero essere intimoriti da questo quarto capitolo in bianco e nero dell’omonima saga action-distopica ad opera di George Miller. Parlavamo in un altro post proprio del sogno di questo cineasta, virare cioè tutto il film in bianco e nero, per lui la migliore versione possibile. In realtà, in quel periodo ci stava lavorando, e ora che Warner Bros ha ripubblicato questa variegatura pop-autoriale appena visionata (ma edita inizialmente nel 2017), possiamo affermare che ne è valsa la pena. A parte il ... Leggi su ilfattoquotidiano

QuieresChavos : @Eltio_Concho Pinché mad Max region 4 ?? - BelaDupe : @keileykaiser Furie rosa mad max - max_220volt : @Gocciolina_ Lo vedrei bene come comparsa in Mad Max. - GodHeras : Assisti Mad Max. - LongTakeIt : #MadMaxFuryRoad, ecco la #TitansofCult, steelbook limited edition del film di #GeorgeMiller: -

Ultime Notizie dalla rete : Mad Max Mad Max Fury Road tra marketing, arte pop e black&chrome Il Fatto Quotidiano Mad Max Fury Road tra marketing, arte pop e black&chrome

Già uscito qualche anno fa in versione home video dopo il divorante successo di sala e i 6 Oscar tecnici, giunge per la seconda volta agli occhi del pubblico non solo con il suo titolone rimaneggiato ...

Il nipote di Elvis Presley si è tolto la vita: aveva solo 27 anni

Molto famosa in America è anche sorella maggiore, Riley Keough, classe 1989, modella e attrice nota nel grande schermo per aver partecipato ad alcuni film abbastanza famosi come Mad Max: Fury Road con ...

Già uscito qualche anno fa in versione home video dopo il divorante successo di sala e i 6 Oscar tecnici, giunge per la seconda volta agli occhi del pubblico non solo con il suo titolone rimaneggiato ...Molto famosa in America è anche sorella maggiore, Riley Keough, classe 1989, modella e attrice nota nel grande schermo per aver partecipato ad alcuni film abbastanza famosi come Mad Max: Fury Road con ...