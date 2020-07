Macron dietro Nike e Adidas: il calcio come veicolo per l’espansione internazionale (Di lunedì 13 luglio 2020) La società italiana di articoli sportivi ha programmato di incrementare le sue vendite e la sua presenza globale attraverso la ricerca di club che non solo forniscono visibilità ai media, ma che hanno anche una grande base nei Social Network. La strategia di Macron, che concentra il 75% delle sue sponsorizzazioni nel calcio, dove è … L'articolo Macron dietro Nike e Adidas: il calcio come veicolo per l’espansione internazionale è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

