L’uomo che muore di COVID dopo aver detto no alle mascherine (Di lunedì 13 luglio 2020) Da qualche giorno rimbalza sui giornali americani e inglesi la storia di Richard Rose, cittadino dell’Ohio, che è morto di COVID-19 dopo aver scritto a più riprese sui social network che le mascherine erano una moda passeggera e non servivano a niente. La storia di Richard, raccontata tra gli altri da Heavy.com, comincia quando a metà giugno pubblica delle foto scattate in una piscina pubblica a Port Clinton, in Ohio, affermando che molto probabilmente si era ammalato in quella circostanza. Richard Rose: l’uomo che muore di COVID dopo aver detto no alle mascherine Prima, alla fine di aprile, Richard aveva pubblicato alcuni post in cui diceva che quella delle ... Leggi su nextquotidiano

