L'ultimo disperato tentativo di Renzi per salvare i Benetton: "Revoca? Ma quando mai..." (Di lunedì 13 luglio 2020) Matteo Renzi corre in soccorso dei Benetton. Anche se il Cdm di domani sulla questione delle concessioni autostradali potrebbe non essere risolutivo, il leader di Italia viva prova a giocare tutto il suo (residuo) peso politico per salvare Autostrade per l'Italia. «La vicenda del ponte di Genova è uno scandalo assoluto - dice - chi ha sbagliato deve pagare, mi sembra il minimo. Dopo di che penso che chi sbaglia non lo decide Twitter, lo decide un magistrato. Se sei un uomo delle istituzioni, non fai come al bar, aspetti la magistratura. Autostrade ha preso un sacco di soldi, dice Meloni. Vero. Sapete chi è che ha prorogato le concessioni? Il Governo Berlusconi, dove Meloni era ministro e Salvini, allora deputato, e ha pure votato a favore in commissione trasporti. Chi dice che Benetton ha ... Leggi su iltempo

A Londra disperate ricerche per una bambina di un ... La bimba è stata vista per l'ultima volta nell'area di Greenwich nella zona sud-est di Londra, nella giornata di venerdì 10 luglio.

