L'ultima follia antirazzista: cambia il nome del mitico team Usa (Di lunedì 13 luglio 2020) Niente più Washington Redskins nella National Football League, la lega pro di football americano. Oggi l'ufficialità del cambio di nickname e del logo (un capo indiano ndr) della franchigia. «Dan Snyder (azionista di maggioranza con il 60%) e Ron Rivera (capo allenatore) stanno lavorando per un nuovo nome e un logo che miglioreranno la reputazione della nostra franchigia ricca di orgoglio e tradizione e ispireranno i nostri tifosi e sponsor, e l'intera comunità per i prossimi 100 anni», si legge nel comunicato della società. Le pressioni perché ci fosse questo cambio, che cancella quasi 90 anni di storia sportiva e tre Super Bowl vinti, arriva da lontano, ma l'accelerazione decisiva è arrivata dopo la morte di George Floyd. Snyder aveva resistito in tutte le maniere in passato e una decina di anni sembra che avesse ... Leggi su iltempo

Ultime Notizie dalla rete : ultima follia L'ultima follia dei dem: ora corsi antirazzismo riservati solo ai bianchi ilGiornale.it Coronavirus, 30enne partecipa a un Covid-party: "La pandemia non esiste", morto in pochi giorni

follia dilagante negli Stati Uniti: feste in cui proprio in "sfida" alla pandemia non si rispettano le regole di distanziamento sociale. Risultato? Un 30enne texano ha contratto l'infezione ed è morto ...

Conte: “I Benetton fuori dalle Autostrade. Non sacrificheremo il bene pubblico”

Giuseppe Conte è deciso a revocare le concessioni ad Autostrade per l’Italia: «I Benetton non hanno ancora capito che questo governo non accetterà di sacrificare il bene pubblico sull’altare dei loro ...

