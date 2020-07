Lucifer 5: il trailer presenta il gemello di Morningstar (Di lunedì 13 luglio 2020) Lucifer 5: il trailer presenta il fratello gemello di Morningstar. Il 21 agosto arriva su Netflix la prima parte della quinta stagione Preparate le valigie (con vestiti leggeri) all’Inferno farà molto caldo: il 21 agosto arriva su Netflix la prima parte della quinta stagione di Lucifer, composta da otto episodi. Anche la seconda parte sarà composta dallo stesso numero di puntate, per un totale di sedici episodi. IL trailer RIVELA DETTAGLI IMPORTANTI… L'articolo Lucifer 5: il trailer presenta il gemello di Morningstar Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

NetflixIT : Attenzione: questo trailer scotta. Lucifer, la prima parte della stagione 5, arriva il 21 agosto. - team_world : Buon lunedì con il trailer ufficiale della quinta stagione di LUCIFER ?? ? Guarda il trailer qui > - naatlux : ma questo era il trailer della prima parte o di tutta la stagione? #Lucifer - Yelena_89 : RT @NetflixIT: Attenzione: questo trailer scotta. Lucifer, la prima parte della stagione 5, arriva il 21 agosto. - jonqhorizon : ah e ho guardato il trailer per la quinta stagione di lucifer i did NOT expect that -