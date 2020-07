Lucifer 5: il nuovo trailer degli episodi inediti (Di lunedì 13 luglio 2020) Netflix ha condiviso online un nuovo trailer della quinta stagione di Lucifer, in arrivo ad agosto su Netflix. Lucifer 5 arriverà su Netflix il 21 agosto e il nuovo trailer regala molte anticipazioni degli eventi al centro delle puntate inedite dell'apprezzato show. Nel video si vede Lucifer andarsene, situazione che causa non pochi problemi alle persone che lavoravano con lui e che gli volevano bene. Il protagonista è però diverso e si scopre che si tratta del fratello gemello Michael, anticipando così un acceso scontro "diabolico". La sinossi della quinta stagione di Lucifer anticipa: "I rischi sono più alti che mai. Verranno rivelati segreti, personaggi amati moriranno e finalmente avremo una ... Leggi su movieplayer

