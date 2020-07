Lombardia, mascherine all’aperto solo senza distanziamento (Di lunedì 13 luglio 2020) Valentina Dardari Attesa per domani l’ordinanza della Regione. Obbligatorio averla sempre con sé e usarla sui mezzi pubblici e nei luoghi chiusi La Lombardia sembra avere ormai deciso cosa scegliere in fatto di mascherine: per domani è attesa l’ordinanza della Regione. Intanto però qualcosa è trapelato. Sembra che le tanto sofferte mascherine, prima perché introvabili, poi perché obbligati a indossarle anche con 35 gradi all’ombra, non andranno in pensione, ma quasi. Un piccolo sospiro di sollievo lo potremo tirare. Lombardia, addio mascherine all'aperto. Con distanziamento Da mercoledì 15 luglio infatti resterà l’obbligo di utilizzarle sui mezzi di trasporto e nei luoghi chiusi, ma cadrà ... Leggi su ilgiornale

repubblica : Lombardia, Fontana toglie l'obbligo delle mascherine all'aperto - Corriere : In Lombardia dal 15 luglio mascherine obbligatorie all’aperto solo se manca la distanza minima - BattiatoLidia : RT @ilgiornale: Lombardia, mascherine all’aperto solo senza distanziamento. Obbligatorio averla sempre con sé e usarla sui mezzi e nei luog… - StraNotizie : Lombardia, mascherine obbligatorie all'aperto solo se manca la distanza minima - RosannaVaroli : RT @repubblica: Lombardia, Fontana toglie l'obbligo delle mascherine all'aperto [di ANDREA MONTANARI ] [aggiornamento delle 20:38] https://… -