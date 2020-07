Lombardia Coronavirus: oggi i dati del bollettino del 13 luglio (Di lunedì 13 luglio 2020) Ci sono 94 nuovi casi di Coronavirus SARS-COV-2 e di COVID 19 e nove morti nel bollettino di Regione Lombardia. Aumentano anche i ricoverati: i nuovi ricoveri, non in terapia intensiva, sono 8, per un totale di 168. I ricoverati in terapia intensiva diminuiscono invece di una unità, a 31. I guariti/dimessi sono 70375 (+78). Lombardia Coronavirus: oggi i dati del bollettino del 13 luglio I guariti o dimessi sono intanto 78 mentre tra i nuovi positivi 22 sono considerati debolmente positivi. Per quanto riguarda l’incremento dei casi per provincia, ci sono 43 nuovi positivi a Bergamo, 15 a Milano e 13 a Brescia. Per il resto ci sono 4 positivi a Como e a Cremona, 3 a Mantova, due a Monza e a Pavia, uno a Lecco e Varese mentre ... Leggi su nextquotidiano

Agenzia_Ansa : #coronavirus Risalgono i contagi in 24 ore, 234 nuovi casi. Nove le vittime, di cui 8 in Lombardia. Molti positivi… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, risalgono i contagi: 234 nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 9, di cui 8 in Lombardia, contro le 7 d… - fanpage : In Lombardia 77 nuovi casi: in aumento le terapie intensive - infoitinterno : Coronavirus, il bollettino della Regione Lombardia: 8 morti in 24h, 77 nuovi positivi - ChiaraBaldi86 : Dati di oggi della #Lombardia: Positivi: 94 (di cui 27 a seguito di test sierologici e 22 'debolmente positivi') R… -