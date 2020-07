Locatelli Juventus, non solo Boga: Paratici sull’ex Milan, possibile scambio (Di lunedì 13 luglio 2020) Locatelli Juventus – Nel mirino due talenti del Sassuolo: su tutti, Boga. Le parole pronunciate in continuazioni dall’ad Carnevali su Boga non spaventano la Juve. “E’ richiesto da varie società ma intendiamo trattenerlo” ha detto in più occasioni. Ma la realtà potrebbe essere diversa. Il Napoli ha già messo 25 milioni sul tavolo per prenderlo subito, ma non bastano affatto. Dietro l’affare celebrato oggi sulla stampa potrebbe esserci la Vecchia Signora. I rapporti tra le due società sono ottimi e consolidati, pertanto da Torino stanno preparando l’assalto immediato. Ma occhio perchè spunta anche Locatelli nel mirino dei bianconeri. Locatelli Juventus, la proposta di ... Leggi su juvedipendenza

