Livorno-Spezia 0-1: prova incolore per gli amaranto (Di martedì 14 luglio 2020) Stasera 13 Luglio 2020 alle ore 21:00 nello Stadio Armando Picchi si è disputata la partita Livorno-Spezia di Serie B, vinta dallo Spezia. Ancora una sconfitta per il Livorno, ormai rassegnati al loro destino. Lo Spezia ha controllato il gioco per tutta la partita affondando soltanto grazie alla punizione di Mastinu. La squadra di Filippini si è ritrovata in dieci dopo l’espulsione di Coppola arrivata nella seconda frazione del match. Leggi anche: Pellizzer salva l’Entella nel finale Primo Tempo Con il morale sotto i tacchi gli amaranto, i ragazzi di Antonio Filippini entrano in campo con il destino già scritto dopo il risultato di venerdì sera contro la Cremonese che ha condannato il Livorno in ... Leggi su sport.periodicodaily

LivornoCalcio : Livorno: Plizzari, Boben, Coppola, Bogdan, Morelli, Luci, Delprato, Awua, Seck, Murilo, Pallecchi. All. Filippni Sp… - giuliaelle87 : ???? #topeflop di #livornospezia #mastinu decisivo #bartolomei geometrico #acspezia #aslivornocalcio #serieb… - JOSMiguelGmez99 : Serie B:???? Cosenza 2-1 Perugia Ascoli 1-0 Empoli Cremonese 1-0 Chievo Crotone 1-0 Pordenone Virtus 1-1 Pisa Frosino… - spezianews : Terzo gol in due gare per Beppe Mastinu che segna la punizione vincente. Per Bartolomei una gara di pazienza e geom… - enricolazzeri : Terzo gol in due gare per Beppe Mastinu che segna la punizione vincente. Per Bartolomei una gara di pazienza e geom… -