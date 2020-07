LIVE – Reggio Audace-Potenza 0-0, Playoff Serie C 2019/2020 (DIRETTA) (Di lunedì 13 luglio 2020) Tutto pronto per il fischio d’inizio di Reggio Audace-Potenza. Entrano nel vivo i quarti di finale di Serie C 2019/2020 e le due squadre sono pronte a contendersi il pass qualificazione. Sportface.it vi offrirà una DIRETTA testuale con aggiornamenti in tempo reale a partire dal fischio d’inizio. Dopo l’1-0 al Triestina, il Potenza non vuole fermarsi. Quale sarà l’esito del match? Scopriamolo insieme a partire dalle 20:45 di lunedì 13 luglio. AGGIORNA LA DIRETTA Reggio Audace-Potenza 0-0 31′ – Ci prova Scarpini, che però strozza il tiro: presa comoda per Ioime 28′ – Ritmi che si sono abbassati adesso, Reggiana ... Leggi su sportface

