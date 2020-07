L'Italia si spopola. Mezzo milione in meno in 5 anni, natalità al minimo storico (Di lunedì 13 luglio 2020) L’Italia continua a spopolarsi, anno dopo anno. Al 31 dicembre 2019 la popolazione residente in Italia è inferiore di quasi 189 mila unità (188.721) rispetto all’inizio dell’anno. Il persistente declino avviatosi nel 2015 ha portato a una diminuzione di quasi 551 mila residenti in cinque anni. Lo certifica l’Istat nel Bilancio demografico nazionale 2019.Il numero di cittadini stranieri che arrivano nel nostro Paese è in calo (-8,6%), mentre prosegue l’aumento dell’emigrazione di Italiani (+8,1%).Nuovo minimo storico di nascite dall’unità d’Italia, lieve aumento dei decessi e più cancellazioni anagrafiche per l’estero. Secondo i dati Istat, la diminuzione delle ... Leggi su huffingtonpost

di_pixel : RT @HuffPostItalia: L'Italia si spopola. Mezzo milione in meno in 5 anni, natalità al minimo storico - raffaellamucci1 : RT @HuffPostItalia: L'Italia si spopola. Mezzo milione in meno in 5 anni, natalità al minimo storico - raffaellamucci1 : @HuffPostItalia Affermate che l'Italia si spopola io abito a Roma in zona semicentrale e noto e noto numero in aume… - Nich_Ferrante : RT @HuffPostItalia: L'Italia si spopola. Mezzo milione in meno in 5 anni, natalità al minimo storico - HuffPostItalia : L'Italia si spopola. Mezzo milione in meno in 5 anni, natalità al minimo storico -

Ultime Notizie dalla rete : Italia spopola L'Italia si spopola. Mezzo milione in meno in 5 anni, natalità al minimo storico L'HuffPost L'Italia si spopola. Mezzo milione in meno in 5 anni, natalità al minimo storico

L’Italia continua a spopolarsi, anno dopo anno. Al 31 dicembre 2019 la popolazione residente in Italia è inferiore di quasi 189 mila unità (188.721) rispetto all’inizio dell’anno. Il persistente ...

Su Netflix spopola il calcio storico. Ai calcianti richieste di amicizia da tutto il mondo

Firenze, 11 luglio 2020 – Super ascolti per il documentario sul calcio storico fiorentino, inserito nella docuserie “Home Game”. A sole due settimane dall’inizio della programmazione sulla piattaforma ...

L’Italia continua a spopolarsi, anno dopo anno. Al 31 dicembre 2019 la popolazione residente in Italia è inferiore di quasi 189 mila unità (188.721) rispetto all’inizio dell’anno. Il persistente ...Firenze, 11 luglio 2020 – Super ascolti per il documentario sul calcio storico fiorentino, inserito nella docuserie “Home Game”. A sole due settimane dall’inizio della programmazione sulla piattaforma ...