L'Istat certifica: in Italia sempre meno nascite e sempre più espatri per lavoro (Di lunedì 13 luglio 2020) In 5 anni la popolazione è diminuita di oltre mezzo milione di persone anche perché sono in calo gli arrivi di stranieri mentre crescono i concittadini che scelgono di vivere fuori Leggi su tg.la7

MpV_Italia : RT @aibipres: #crollonascite @istat_it Con parole e promesse non si riempiono le culle,occorrono fatti concreti e immediati.Vanno aiutate l… - massimopolledri : RT @aibipres: #crollonascite @istat_it Con parole e promesse non si riempiono le culle,occorrono fatti concreti e immediati.Vanno aiutate l… - Mattjugolino : RT @aibipres: #crollonascite @istat_it Con parole e promesse non si riempiono le culle,occorrono fatti concreti e immediati.Vanno aiutate l… - le_marzo : #Istat certifica che le nascite sono a un minimo storico e che 182 mila italiani si sono trasferiti all’estero nel… - LucaBurnout : RT @aibipres: #crollonascite @istat_it Con parole e promesse non si riempiono le culle,occorrono fatti concreti e immediati.Vanno aiutate l… -