L’inverno demografico non passa più. Istat: «Mai così poche nascite dall’Unità d’Italia» (Di lunedì 13 luglio 2020) Più che all’inverno demografico, siamo all’ibernazione delle nascite. Questo è quanto almeno si ricava dai dati diffusi oggi dall’Istat sulla curva demografica italiana. Secondo il nostro Istituto di statistica, infatti, nel 2019 il nostro Paese ha registrato un nuovo minimo storico di nascite dall’Unità d’Italia. A pesare è soprattutto l’ulteriore calo (-4,5 per cento) di iscritti in anagrafe per nascita: appena 420.170. Oltre 19mila unità in meno rispetto all’anno precedente. Il crollo è soprattutto nel centro-Italia, che fa registrare addirittura una diminuzione di 6,5 punti percentuali. L’esperto: «Calo diffuso in tutte le Regioni» In termini complessivi, al 31 dicembre 2019 la popolazione residente in Italia ... Leggi su secoloditalia

Alessan03047991 : RT @PRESBITERMAX: L'inverno demografico: questo è il vero dramma che condizionera' la nostra vita nel futuro a medio e lungo termine. #sape… - PRESBITERMAX : L'inverno demografico: questo è il vero dramma che condizionera' la nostra vita nel futuro a medio e lungo termine.… - Paola00473792 : @MarlaSinger1999 @Carlo213Ge @Lorenzo5556555 @giadif @StalkerSaraiTu E l’inverno demografico dove lo mettiamo? Ah g… - civcatt : La recente crisi sanitaria ha messo in risalto l'inverno demografico dell'#Europa. Che pone il dovere di pensare al… -

Ultime Notizie dalla rete : L’inverno demografico Fase 3: Delrio, 'assegno unico famiglie contro inverno demografico' Affaritaliani.it