L'importanza di imparare sempre qualcosa di nuovo sul lavoro (Di lunedì 13 luglio 2020) Stare al passo con le cose che cambiano non è sempre facile: stavi facendo il tuo bel lavoro, quando a un certo punto viene richiesta una competenza nuova. Magari nulla di trascendentale, nulla che richiesta master o chissà quali specializzazioni, ma comunque qualcosa che devi imparare: un nuovo sistema digitale, una norma da applicare, una precisa procedura da seguire. E così accade spesso che ci si intoppi e per completare e l'azione successiva si cerca in rete la soluzione al problema.

