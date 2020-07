Liga, Granada-Real Madrid: dove vedere il match in Tv e streaming (Di lunedì 13 luglio 2020) Il Barcellona è riuscito a vincere sul campo del Valladolid, ora quindi il Real Madrid è chiamato a rispondere contro il Granada per riportarsi a +4 in classifica. I “blancos” sono però un vero tritacarne dalla ripresa del campionato, in cui hanno messo a segno otto vittorie in altrettante partite e non hanno certamente intenzione … L'articolo Liga, Granada-Real Madrid: dove vedere il match in Tv e streaming è stato Realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Liga, Granada-Real Madrid: dove vedere il match in Tv e streaming: Il Barcellona è rius… - Calciodiretta24 : Risultati calcio live 13 luglio 2020: posticipo in A, Granada – Real Madrid in Liga - Fantacalciok : Risultati calcio live 13 luglio 2020: posticipo in A, Granada – Real Madrid in Liga - infobetting : Granada CF-Real Madrid: formazioni, quote, pronostici. Impegno non facile per i - POVERHACCYS : il Granada all'ultima curva può riaprire la #Liga -