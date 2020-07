LG TV NanoCell AI 65NANO806NA, Smart TV 65 pollici 4K in offerta su Amazon con sconto di 100 euro (Di lunedì 13 luglio 2020) LG TV NanoCell AI 65NANO806NA è una Smart TV da 65 pollici con risoluzione 4K e supporto all’HDR la cui particolarità è avere un processore in grado di supportare l’intelligenza artificiale e il deep learning, così da apprendere i gusti dell’utente e assicurare una riproduzione audio e video personalizzata. Su Amazon oggi è in offerta al costo di 899 euro anziché 999, con un risparmio di 150 euro. La tecnologia NanoCell rappresenta un’innovazione nell’ambito dei classici pannelli LCD. Le TV LG di questo tipo infatti utilizzano un pannello di tipo IPS in cui però si utilizza un polarizzatore formato da nano particelle ... Leggi su ilfattoquotidiano

Parte col botto la settimana centrale di Luglio da Amazon. Il negozio online di Jeff Bezos ha infatti lanciato la TV Week, che propone un'ampia serie di sconti su tantissimi televisori a marchio LG, S ...

