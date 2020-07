Lewis Hamilton accusa la Ferrari di non aver fatto abbastanza per affrontare il razzismo (Di lunedì 13 luglio 2020) Lewis Hamilton accusa la Ferrari affermando che non stanno facendo abbastanza per combattere il razzismo. Dopo la sua scarsa prestazione al Red Bull Ring di Spielberg in apertura di stagione, Hamilton si è esibito domenica in forma straordinaria vincendo il Gran Premio della Stiria. Ha gettato le basi per il trionfo, con tutta probabilità la sua più grande prestazione nel giro nella sessione di qualifiche di sabato sotto la pioggia battente. Hamilton è stato 1,2 secondi più veloce di chiunque altro in una pista con ben 10 curve. Domenica è partito in pole e non ha mai guardato indietro raggiungendo la bandiera a scacchi con 13,7 secondi di anticipo rispetto al suo compagno di squadra Valtteri ... Leggi su sport.periodicodaily

