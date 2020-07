L’eterno Valentino: Rossi a caccia di segnali per la riconferma (Di lunedì 13 luglio 2020) Il Motomondiale ha visto lasciare il segno a molti piloti negli ultimi decenni. La più importante competizione sulle due ruote, però, ha avuto una sola costante che resiste da ben più di vent’anni. Valentino Rossi, nove volte campione in quattro classi differenti, si prepara a disputare la sua stagione numero 25 all’età di 41 anni (compiuti a febbraio scorso). Il Dottore, che un anno fa aveva dato la conferma per il 2020 con il team ufficiale Yamaha, insegue anche il 2021, quando correrà per il team Petronas (l’annuncio ufficiale è atteso a ore). Rossi, però, è un campione, ed è il primo a sapere che restare in pista avrà senso solo con risultati ‘da Rossi’. Il numero 46 non può e non vuole accontentarsi di ... Leggi su sportface

