L’epidemia va molto male in Florida (Di lunedì 13 luglio 2020) In un solo giorno ha avuto più di 15mila contagi, più di quelli dello stato di New York nel suo momento peggiore (c'entra il fatto che stia facendo più test, ma non solo) Leggi su ilpost

MissMoaning : Prendiamo in giro la popolazione ! su 192 positivi molti sono clandestini appena sbarcati altri di ritorno dall’e… - TheQ_continuum : @EasyInve Se l'11% corrisponde ad un 50% di persone senza anticorpi su 19.000 abitanti significa 9500 non protetti… - pvsassone : RT @EasyInve: @TheQ_continuum L'11% di tutta la popolazione è campione molto basso? Ricordo che i positivi in totale da inizio epidemia ad… - EasyInve : @TheQ_continuum L'11% di tutta la popolazione è campione molto basso? Ricordo che i positivi in totale da inizio ep… - identit12 : @Ussignur_ @LucioMalan In Italia non siamo morti tutti. Negli Usa i decessi erano in calo, poi c'è stato un aumento… -

